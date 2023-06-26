屏東家暴事件服務處成立20周年，協助2萬5000人次。（林和生攝）

屏東縣政府自2003年起，委託勵馨基金會在屏東地院成立「家暴服務處」，20年來，每年平均服務超過600人、1200人次以上，總計服務超過2萬4000人次，回首來時路，眾人皆認為這是非常有遠見的做法。

屏東地院家事庭法官認為，家暴服務處等於是社政與司法的橋梁，有社工陪伴，讓當事人在身心平靜下，可以更和平及公正的陳述。

勵馨基金會則說，回首20年來家暴服務處的成長，從服務推動中，共同看見民眾除法律扶助需求、營造司法友善環境外，亦看見家事事件中離婚與監護權變更事件，已成臺灣社會的常見的議題，不限於面臨暴力問題的家庭，如何協助家庭面臨變動的處境下，共創建造友善子女成長環境，成為重要課題。

根據統計，2022年屏東縣離婚總數共計1820對，其中84.73％為協議離婚、15.27％為判決離婚。顯示多數家庭關係結束，是從雙方自行協議而前往戶政辦理離婚登記。

從實務工作中發現，當父母雙方因關係失和或婚姻觸礁時，在高衝突情況下，往往無法合作教養子女，在離婚過程僅討論未成年子女權利義務由誰行使，而未深入就如何進行探視、子女生活照顧等事項進行討論。

屏東縣長周春米有感而發地說，通常來到法院已迫切需要討論與諮商，這時候法律通常不是服務重點，而是陪伴，家暴事件服務處就扮演這重要角色。

屏東地院院長李淑惠表示，台灣在1998年時台灣全面實行民事保護令制度，也是亞洲第一個實行家暴法的國家，一般民眾進入法院，對於整個訴訟程序容易因為不熟悉而感到不安，在屏東縣政府協助下，有了家事聯合服務中心進駐，大大降低當事人的不安全感，對於法院有相當大的助益。