汽機車頻違規 桃園蘆竹上半年舉發2878件

桃園市蘆竹區有民眾在網路上抱怨，指稱日前在外社轄區濱海路與西濱路，因有大量車輛聚集，妨礙周邊住戶的安寧。警方對此回應，獲報後有到場取締，可惜違規者已逃逸，將調閱監視器畫面分析比對，而今年上半年共舉發2878件，包括危險駕駛、超速等違規案件。

蘆竹警方表示，針對網路上指出24日凌晨4時9分許，於外社轄區濱海路與西濱路有車輛聚集，造成妨礙周遭安寧的案件，當晚接獲民眾報案後，已立即派警力到場取締聚集車輛，但現場車輛已紛紛逃逸，將調閱路口監視器影像進行分析比對，把違規聚集的車輛依規定逕行舉發。

警方說，該路段為進入蘆竹轄區必經道路，深夜人車稀少，易有改裝車聚集競速，對此於假日凌晨0至6時共出動80人次，針對改裝汽機車妨礙安寧及闖紅燈、無照駕駛、遮蔽號牌等危險駕駛違規行為，加強攔檢取締，以防違法或妨害安寧情事發生。

警方盤點，今年截至6月初，針對危險駕駛行為舉發51件、超速2809件、遮蔽號牌18件，共計2878件。另強調，執法公權力不容挑戰，將持續編排防制危險駕車勤務，呼籲民眾切勿有競駛、競速等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，維護用路人安全。