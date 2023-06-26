機捷7月3日第2列加班車、8月1日南延直達車增班車次班表。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園機場捷運線又要增開加班車，繼4月A10山鼻站北上晨峰普通車加班車後，7月3日再增1班，桃捷表示，較特別的是8月1日起增開3班晨、昏峰直達車，從南北2端點車站出發，縮短通勤族趕時間的搭車需求。總計從4至8月增開的加班車數將達5列之多，雖是平時上班日才發車，但對列車數不足的桃園機場捷運線營運採加班車策略是項突破性重大營運變革。

桃捷說明，為迎接1200基北北桃定期票7月1日上路後帶動機捷通勤旅運量，同時也為善意反饋地方民代熱切積極爭取增開加班車的地方心聲，經審慎評估後，4月17日起到8月短短5個月不到，增開及計畫中將增開的平日加班車總計已達5列。

桃捷指出，第1列是4月17日早上7時22分從A10山鼻站出發的普通車，一路站站停靠，於8時01分扺A1台北車站。這列加班車上線後獲蘆竹、龜山及新北沿線轄區民代及乘客好評，紓解上班時間搭車擁擠度；第2列是7月3日早上7時37分也是從A10山鼻站出發的普通車，也一樣停靠沿線10處車站，於8時16分扺A1台北車站。

桃捷分析，平日早上7時45分到8時這個時段，A4新莊副都心站、A3新北產業園區站北上的列車搭乘人數最多、最擁擠，因此特例再增開這列加班普通車，提供乘客一個舒適的搭車空間。增開的這2列普通車加班車，和這時段內原有的4列普通車，讓A10山鼻站到A1台北車站平日的7至8時間就有6列普通車在服務通勤族，再加原本也在線上，但只停靠A8長庚醫院站、A3新北產業園區站的4列直達車在內，相當於在這時段內有10列電聯車在跑，平均班距為6分鐘一班。

桃捷表示，中壢及青埔地區通勤人口愈來愈多，計畫8月1日起增加第3、4、5列尖峰增停的加班車，屬跳蛙式營運模式，停靠A18且延伸到A21環北站，都是直達車，這3列尖峰增停加班車有別於前2列晨峰增停的北上站站停的普通車。

第3列尖峰增停直達車是北上，早上7時從A21環北站出發，沿途停靠A18高鐵桃園站、A13機場第二航廈站、A12機場第一航廈站、A8長庚醫院站、A3新北產業園區站，於8時04分扺達A1台北車站；第4列尖峰增停直達車是南下，早上6時15分從A1台北車站出發，沿途停靠A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站、於7時19分扺達A21環北站。

第5列尖峰增停直達車也是南下，下午19時從A1台北車站出發，沿途停靠A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站，於晚上20時04分扺達A21環北站，這列班車貼心的將早上到台北的上班族再快速帶回青埔或中壢。

桃捷表示，8月1日新增3班尖峰增停的直達車，將使每天原本延伸到A21環北站的12趟次直達車，增加至15趟次。直達車延伸到A21環北站的班次加密優化服務，提供桃園機場捷運線南段沿線通勤族更舒服、快速的乘車需求，未來也將滾動式檢討營運模式，適時調整班距，力求達到車輛班距適度，乘客搭乘舒適的極致營運規模。