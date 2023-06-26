義守大學學生設計的「圓明園和12生肖茶具套裝」茶寵相當討喜。（義守大學提供／林瑞益高雄傳真）

近來山區或偏鄉道路事故頻傳，義守大學創意商品設計學系學生團隊針對道路預警系統設計「增強盲彎預警系統」，保障汽機車駕駛的用路安全。學生團隊說，目前這是一個設計概念，希望降低學校旁邊的大樹區山路車禍發生率。

此「增強盲彎預警系統」設計概念獲得2023金點新秀設計獎的社會設計類獎項，由今年應屆畢業生葉珮珊、楊鎰誠、張智瑋共同設計。學生團隊從平常用路習慣發現，彎道路段常造成交通事故，因此以這出發點設計車道感應裝置，讓民眾可以預知盲彎的來車，確保行車安全。

此設計是在道路上設置感應壓力板，當汽車行駛過碰觸後，令設置於雙黃線中的「預警閃爍標記」閃爍黃燈，提醒對向車輛盲彎處有汽車靠近。另在進入盲彎入段前的路旁設置太陽能發電的警示牌，提醒用路人進入盲彎路段注意閃爍標記號誌。

義大學生楊鎰誠表示，從發想、場勘再到設計，前後花了8個月的時間；當初提出計畫時，也曾考慮過作品是否符合商業考量，但團隊討論後認為如果透過設計的力量，可以幫助減少交通事故發生，相當有意義。像是義大旁的大樹區一條山路就時常發生車禍，之前還曾發生一件死亡車禍，希望此概念未來能融入道安儀器設計，降低車禍發生率。

此外，義大香港籍學生曾詠雪、李凱橋設計「圓明園和12生肖茶具套裝」，兩人將圓明園所包含的建築特色及花紋元素設計出茶具組，還有可愛的十二生肖造型茶寵，相當討喜。曾詠雪表示，希望可讓年輕學子更了解茶文化的精髓，因此創作出這套作品。