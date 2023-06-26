眾人為聰江書屋揭幕。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

鄭聰江（左一）與副縣長鄧桂菊陪學童閱讀。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

86歲苗栗縣民鄭聰江目前是位企業董事長，繼之前捐贈苗栗縣政府消防局1輛災情勘查車，有感於母校苑裡鎮山腳國小圖書資源匱乏，他再慷慨捐贈1座貨櫃型式書屋，校方為感謝他的付出，將書屋以他之名命名為「聰江書屋」，26日正式啟用，讓孩子們有座圖書館可飽覽書籍。

鄭聰江為慈恩園寶塔誠業股份有限公司董事長，70多年前畢業於創校已111年的苑裡山腳國小，是白手起家的成功企業家，在奮鬥事業期間，期許自己能衣錦還鄉並回饋鄉里和母校。

今年3月與母校取得聯繫，經雙方團隊溝通後促成此次捐贈「聰江書屋」的地方美談，盼藉由閱讀培養孩子具備能夠帶著走的能力。書屋以貨櫃精心打造，屋前採溫潤木質調，屋後則以橙黃橘3色亮彩，沉穩中不失活潑、低調裡多了精彩，目前藏書300冊。

書屋捐贈儀式26日上午舉行，鄭聰江捐贈象徵書屋的照片，由校長謝旻憲代表接受，副縣長鄧桂菊、教育處副處長徐建男、科長彭秀珍，還有鎮長劉育育、縣議員、鎮民代表及國際獅子會幹部多人，一起見證彌漫書香的儀式，縣府、校方和家長會也回贈感謝狀和獎牌致意，小朋友並獻花給鄭爺爺，感謝這位資深學長提供優質的閱讀環境。鄭聰江則期許小小學弟妹用功讀書，將來出人頭地後，也秉持飲水思源的精神回饋社會和母校。

在揭幕及開啟扉頁儀式後，宣布聰江書屋啟用，各界來賓爭相參觀書屋格局和裡面的藏書；副縣長鄧桂菊和孩子眼中的鄭爺爺，則打開童書與學童共讀，分享心得，書香洋溢。

鄧桂菊表示，縣長鍾東錦非常重視教育政策，然因主持菁市集記者會等多項公務行程未能到場致賀，由她代表出席捐贈儀式。鄧桂菊說，聽了鄭聰江董事長有關捐贈書屋的心情和期待，並以具體行動回饋鄉親和母校後，內心非常感動，也期待未來還有更多書屋擴及其他學校，提供孩子更優質的閱讀環境，拓展國際視野。

鄧桂菊表示，聰江書屋的外觀、內部格局和色彩運用，都別具特色，正好與一旁的日治後期宿舍群相互輝映，深信書屋啟用後，除了帶動學校和社區的閱讀風氣，營造多元學習環境之外，很快也會成為民眾拍照打卡的熱門景點。