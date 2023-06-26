對著林男喊「手拿出來」，接著就拿柴刀一陣猛砍，嚇壞店裡的其他2名店員。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

業者友人表示，這幾個禮拜有聽說他贏蠻多錢，或是在賭場有發生糾紛，人家放話要他一隻手，強調不是買賣糾紛，是店員個人結怨。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化員林寵物店斷手案情急轉直下，原砍人的少年供稱是買賣糾紛，不滿遭林姓店員看不起，憤而持刀砍傷林姓店員，現在林姓店員仍在加護病房中，警方不敢大意，如今有店家友人出面指控，直指這是買凶殺人。

彰化縣員林市萬年路一段一家寵物店25日晚間遭19歲陳姓、張姓少年持刀闖入，25歲林姓店員右手臂遭斷，送醫時斷肢被裝在袋子裡，當時嚇壞不少醫護人員，受傷的林男除了右手被砍斷外，就連頭蓋骨都被歹徒持鐵鎚敲破，昏迷指數3仍在加護病房搏鬥。

事發至今業者不願受訪，但業者的友人看不下去，認為店家遭無辜波及出面爆料，他表示，這2名歹徒22日就曾到店裡指名要找林姓店員，但當天林姓店員不在，他們就離開了，期間態度都很好。

事發當晚同樣這2名惡煞，開門什麼話都沒說，就拿著辣椒水對著林男狂噴，接著從包包裡拿出預藏的柴刀、鐵鎚等兇器，對著林男喊「手拿出來」，接著就拿柴刀一陣猛砍，嚇壞店裡的其他2名店員。

他說，他們連小狗都沒有問，絕對不是買賣糾紛，據業者友人表示，林男本身有出入台中一些賭博場所，像是麻將館之類的，這幾個禮拜有聽說他贏蠻多錢，說不定在賭場有發生糾紛，人家放話要他一隻手，強調不是買賣糾紛，是店員個人結怨。

目前林姓店員仍在加護病房中與死神搏鬥，醫院嘗試將手臂接回，但疑似斷臂情況嚴重，破損面不完整，骨頭與神經、韌帶等幾乎是被砍爛，因此接回不容易，目前行兇的歹徒檢警在正調查，將擴大追查背後是否有其他糾紛等。