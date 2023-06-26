國民黨台北市第六選區立委參選人、前市議員羅智強今（26）日成立「反貪腐監察院」，並前往監察院告發監委高涌誠濫用職權。對此，前立委郭正亮表示，羅智強講話直接了當、創造的網路流量可觀，他建議國民黨總統參選人侯友宜需要練習相關能力，另外，郭也指出，侯的反應能力有在進步，他的競總團隊也有在吸收話題。

羅智強今告發了調查余正煌的高涌誠濫用職權，並痛批，監察院現在已經完全東廠化，面對民進黨各式各樣的不法甚至貪腐弊案，監察院裝睡、躲起來，完全不辦，「實實在在地成了護航院」。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，羅智強在去年九合一大選期間，連續拍攝了2個多月的影片，總瀏覽數達到2000多萬次，這種短影片在選戰期間非常容易傳開，侯友宜需要類似的爆點與金句，好讓團隊好下標、幫他設計，他也需要多練習在短時間內把重點、哏說出來的功力，「不要鋪陳」。

郭正亮也提到，侯友宜有在聽大家對他的批評，他的反應能力有進步，競總團隊也有在吸收話題，「真的有在做」。不過，節目主持人李珮瑄問郭正亮，侯友宜是否要與羅智強結合？郭則建議，一開始最好不要，因為羅講話直接了當、「搞不好標題的金句是他講的」，可能會搶了侯的光采。