澄清醫院中港院區兒科醫師廖子涵表示，孩子如有不明原因的體重下降，就要求醫找出真正的原因。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

一名11歲的男孩3個月瘦了4公斤，食不下嚥卻胃脹難忍，父母以為小孩得了厭食症，四處求醫卻一再被以胃炎醫治，澄清醫院中港院區兒科醫師廖子涵表示，該男孩是罹患上腸繫膜動脈症候群，十二指腸被壓扁，食物無法通過，最佳的「處方」是增胖，一段養胖後，果然不藥而癒！

這位瘦高的男孩，三個月前突然胃口變得不好，情況越來越糟，一吃東西就想吐，到後來完全吃不下東西，體重由30公斤遽降到26公斤，身體質量指數(BMI)僅剩15.05kg／m2，求醫被認為是胃炎，吃藥仍不見好轉。

廖子涵表示，經超音波和電腦斷層檢查，發現該男孩的主動脈與上腸繫膜動脈之間夾角只有23度，這個夾角正常時大約38到65度之間。該情況的原因常見為體重過輕，上腸繫膜動脈缺少脂肪支撐，壓迫到十二指腸，胃裡消化的食物較難順暢下到十二指腸，而導致食慾不振與頻繁的噁心嘔吐。

上腸繫膜動脈症候群發生的原因如果是先天性，就需要手術處理，但如果是因為太瘦而造成的可考慮「增胖」，來增加上腸繫膜動脈支撐的脂肪，讓夾角慢慢的增大，以解除對十二指腸的壓迫。因此，廖子涵下的「處方」是讓男孩改吃流質的營養食物，並給予適當的止吐和促進食慾的藥物，果然吃了兩個多月後，體重逐漸增加，病情也獲得很好的改善。

廖子涵指出，正在成長的孩子，體重應該是逐步增加，不應該有體重急速下降的情形，據醫學統計分析，兒童罹患上腸繫膜動脈症候群的機率約為0.05％，孩子如有不明原因的體重下降，就要求醫找出真正的原因。