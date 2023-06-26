採茶工頭劉姓男子因不滿採茶工鄧姓女友提分手，酒後潛入鄧女家中，以電線纏繞女友脖子，眼看鄧女被勒昏，先將鄧女載至汽車旅館軟禁，再帶到嘉義縣梅山鄉老家囚禁，鄧女利用劉男外出機會逃跑，與劉父不期而遇，對著劉父哭訴慘遭劉男軟禁，明理的劉父認為事態嚴重、大義滅親，主動帶鄧女到派出所報案，警方事後逮到劉男，依殺人未遂等罪嫌移送法辦，日前已由嘉義地方法院聲押獲准。

檢警表示，39歲劉男住梅山鄉，本身不但是製茶師，也是採茶工頭，與43歲陸籍採茶工鄧女因互有好感交往1年，鄧女發現劉男個性衝動，兩人常有爭執，日前向劉男提分手，不甘被分手的劉男多次傳Line威脅鄧女，讓鄧女心生畏懼。

日前6月10日，劉男酒過三巡，深夜帶著電線，持持鑰匙進入鄧女住處，趁鄧女在房內熟睡，以電線纏繞其脖子勒緊約10至20秒，等到鄧女不醒人事，再開車將鄧女載至汽車旅館，過程中，意識有些昏沉的鄧女拜託劉男送她去醫院，但劉男並未理會，等到11日清晨退房，劉男又將鄧女載至老家囚禁、限制行動。

鄧女當天趁劉男外出購物，慌張逃跑，巧遇正好回老家的劉父，鄧女向劉父求救，劉父驚覺事態嚴重，加上鄧女脖子有明顯勒痕、挫傷、臉部腫脹，劉父當機立斷，帶鄧女向警方報案，又送鄧女就醫，等到劉男回家發現鄧女落跑，自己也跑去躲起來。

警方申請到拘票後，15日到劉男家中逮人，劉男到案聲稱，以電線纏繞鄧女脖子，只是想嚇嚇她而已，還說因鄧女時常與其他男性友人有曖昧，又提出分手，他才會酒後一時衝動犯錯，內心感到後悔。

竹崎分梅山派出所依殺人未遂等罪嫌將劉男移送法辦，檢方複訊後，認為劉男涉及殺人未遂重罪，且有湮滅罪證嫌疑，向嘉義地方法院聲押獲准。