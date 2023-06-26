抖音網紅「耀樂」指稱5年前，當時他才16歲時，與藝人炎亞綸發生性關係，並遭炎亞綸偷拍性愛影片，婦幼警察隊表示，耀樂24日主動與警方聯繫，由律師陪同製作筆錄，檢方表示已完成分案，後續將約談涉案當事人。

耀樂21日舉行記者會指控炎亞綸偷拍性愛影片，士林地檢署當天針對偷拍部分，依違反《兒少性剝削防制條例》主動簽分他字案，由婦幼專組檢察官指揮台北市政府警局婦幼警察隊偵辦。

婦幼隊表示，24日耀樂主動表示要報案說明，傍晚也在IG限時動態，表示「今天已到案配合調查，一切靜待司法調查」全案已完成受理報案，檢方將依時程傳喚當事人說明。

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