義務兵役恢復1年，國防部與教育部推出就學「3+1方案」，讓大學生能夠3年完成學業、1年當兵，4年可同時完成服役和學業，首批適用對象為94年次以後出生役男，今年9月進入大學後即適用該方案。而最近有一份最新的民調指出，對於國防部近期提出就學「3+1方案」，有85％的民眾認為「完全不認同！有想過後續配套措施嗎？」引發討論。

YouTube頻道《新聞大白話》26日對於「國防部近期提出就學『3+1方案』，讓役男能夠3年完成學業、1年當兵。您認同這個方案嗎？」進行了網路民調，截至26日16時30分，已有2萬人進行投票，有9％的民眾認為「認同！可以不用多花一年時間當兵」、有85％的民眾認為「完全不認同！有想過後續配套措施嗎？」、有6％的民眾認為「沒啥意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「建議4+3，就當碩博連讀，3年兵當完後能拿到國防大學的博士學位，這樣一定很吸引！」、「為了選票！無所不用，其極！」、「世界上有唸三年的大學嗎？真是台灣奇蹟」、「當兵送大學文憑最直接，不用花錢唸大學，還可以賺錢」、「完全為了年輕人的選票。一切為選舉，為勝選」、「軍營裡封閉，相對壓榨不公不義的事情也很多，我們的制度如果不能與時俱進，最終還是會被世界給淘汰」。