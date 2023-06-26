紐西蘭貿易及出口部長歐康納（Damien O'Connor）26日與大陸商務部部長王文濤在北京會見，雙方就大陸加入《跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）》進行了積極的討論。

據大陸商務部網站消息，王文濤在北京會見陪同紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）來訪的歐康納，雙方重點就推進雙邊經貿關係、加強區域及多邊領域合作等進行坦誠、專業的交流。

王文濤表示，中方願以此次領導人會晤為契機，與紐方共同推動中紐貿易平衡發展，持續高質量實施好中紐自貿協定升級議定書，為雙邊經貿關係發展注入新動力。中方願同紐方進一步加強在世貿組織、亞太經合組織、《區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）》、《跨太平洋夥伴全面進步協定》、《數位經濟夥伴關係協定（DEPA）》等框架下交流與合作。

據大陸商務部引述，歐康納表示，紐西蘭與中國長期保持良好的經貿合作，兩國貿易結構高度互補，雙邊自貿協定促進了兩國貿易快速發展。希金斯此次率領大規模貿易代表團訪華，希加強兩國經貿交流。紐方願繼續發揮互補優勢，與中方進一步加強在農業、糧食安全等領域的合作，在多邊和區域機制中加強溝通協調。

另據外媒，歐康納還在會談後表示，他與中方就北京加入CPTPP進行了積極的討論，但補充說，任何決定都必須得到CPTPP所有成員國同意，而且需要走一個過程，王文濤對這一事實也予以理解。