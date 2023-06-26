大陸女星趙薇因飾演電視劇《還珠格格》中的「小燕子」一角而走紅，然而出道多年的她，卻在2021年「被封殺」，不僅作品被下架除名，微博上的超話也被封，一時消失在演藝圈中。近日，陸網上有網友曬出在機場偶遇趙薇的相關畫面，掀起一陣討論聲浪。

趙薇當年演出《還珠格格》一炮而紅，並且與富商黃有龍結婚，婚後育有一女，可說是家庭事業兩得意。誰料，趙薇卻在2021年被下架作品，微博超話也被封，而後網路上更是流傳起一份「25人封殺名單」，而趙薇的名字也在其中，讓外界相當擔憂她的近況。

對此，微博上近日流傳出趙薇在機場被網友偶遇的照片及影片，相關的畫面中，可見到帶著帽子與口罩，穿著一身休閒服飾，手放口袋，相當霸氣的在機場內漫步，此外，有粉絲稱她走路姿勢「太酷」，她也笑回：「那我以後手都不拿出來了。」與粉絲互動。然而，也有網友點出趙薇與過往也有了不小的差異，舉凡「身材發福」、「臉上多了些許皺紋」、「皮膚看似黯淡無光」、「看似有點憔悴」等，在社群上掀起一陣討論聲浪。

事實上，微博上除了有不少網友認為趙薇近期的個人形象管理並未做到完美，但也有不少粉絲幫她緩頰，指出：「趙薇的少女感依舊十足」、「大明星就是大明星，遮不住的光芒」、「年紀到了，人人都會有皺紋。」而趙薇被目擊的現場，也可見到有不少粉絲前來接機，顯見她的人氣依舊。