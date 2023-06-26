桃園市今天舉行「2023桃園蓮花季記者會」。（陳夢茹攝）

2023桃園蓮花季將於7月1日至8月20日在觀音區蓮花園休閒農業區登場，今年首次結合科技藝術、農藝共生及永續環保，邀請到銘傳大學設計學院創作出5座裝置藝術，現場也有規畫各式農事體驗，歡迎民眾共襄盛舉。

桃園市今天舉行「2023桃園蓮花季記者會」，市長張善政表示，蓮花園花況盛開時美不勝收，展期總計有51天，鼓勵鄉親朋友來一睹風采，這次農業局也與文化局、原民局、客家局攜手規畫多場活動，希望讓大家在賞蓮之餘，還可以體會到不同的文化活動，而展期最後的10天剛好是世界客家博覽會開幕，歡迎民眾一起來參觀，同時也預告7月15日將啟動西瓜節。

農業局說明，今年桃園蓮花季以「蓮線」為主軸，取自蓮花的生長過程與意涵為背景，一端綻放在水面上的蓮花象徵桃園對外的連結，另一端在水面下象徵深耕土地、內部融合和人與人之間的合作。展區內有圓蓮光影、蓮盆水韻、蓮意亭、浮空蓮雲及蓮勇共5座裝置藝術作品，並且有設置智慧語音導覽，民眾可於現場掃描QR-code查詢蓮花資訊，增加蓮花小知識。

農業局表示，活動開跑後的每個周末都會舉辦不同主題的活動，7月1日為裝置物啟用宣告，7月2日是「與你蓮線」開幕式揭開活動序幕，7月8、9日「原林藝術舞集」由原民局邀請多組原民舞團與現場民眾互動演出，7月15日由蓮花園休閒農業區推出「北觀音名荷大賞」，7月29、30日將舉行「荷田共枕車野趣」等。

不僅如此，蓮花園休區內的休閒農場及觀光蓮園也規畫不少農事體驗，例如林家古厝手做糖葫蘆、水蓮之鄉休閒蓮園手做青苔球、蓮荷園休閒農場拍打棒草編DIY、康莊蓮園水上漂浮大王蓮體驗及生態導覽、青林農場手採麥桿菊打造乾燥花盆栽、向陽農場陶笛彩繪、荷竹農場剝蓮子體驗等，各具特色。

農業局也提醒，自行開車前往的民眾可將車輛停放在金華路公埤旁的停車場，活動期間適逢假日皆有免費區內接駁車可搭乘至各農場遊玩與賞花，接駁車時間為上午9點至下午5點於主會場站發車，每30分鐘1班，歡迎遊客多加利用。