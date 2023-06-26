基隆市外木山海興游泳池自6月26日起，封閉進行平台及走道的改善重建工程。（張志康攝）

基隆市外木山海興游泳池自6月26日起，封閉進行平台及走道的改善重建工程。（張志康攝）

基隆市外木山的海興游泳池自26日起封閉施工，施工首日，基隆市政府產業發展處長林鼎超特別前往視察，也遇到幾位自台北市來的民眾，看到正在施工，直呼掃興。市議員施偉政及吳驊珈表示，希望市府能透過告示，將遊客導向大武崙沙灘或其他市內景點。

林鼎超表示，外木山漁港旁的海興游泳池是許多大小朋友在夏季常去的戲水勝地。但景觀平台設施老舊鏽蝕嚴重、易滑倒，市府為戲水民眾安全，努力爭取「基隆市外木山海堤暨海興據點景觀改善工程」經費以改善海興平台、臨海走道及外木山海堤等相關設施。

林鼎超強調，因為基隆冬季的東北季風可能會影響工程施作，且對工區施工人員有安全性疑慮，另冬季多雨且浪大亦不利工程品質，才會自6月26日起開始施工，預計於12月2日完工。

林鼎超表示，市府已與廠商協調，希望利用好天氣時儘量趕工，且評估是否可分段施工分段開放民眾戲水。

不過，26日施工首日，也遇到了自台北市來到基隆外木山海興泳池戲水的民眾，在得知將進行相關施工，都表示有點掃興。對此，市議員施偉政及吳驊珈都表示，希望市府能夠更廣為告知民眾，避免外地遊客撲空。

吳驊珈也指出，鄰近的大武崙沙灘也開放民眾戲水，市府可以引導外地遊客改往大武崙沙灘，或是介紹鄰近的其他景點。

產發處強調，工程施工封閉期間訂為112年6月26日至112年12月2日，驗收後開放民眾戲水，施工期間將封閉原有通往海興平台出入口動線，請民眾施工期間勿逕行闖入平台及下方泳池戲水，以免發生工安意外。