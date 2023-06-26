花蓮林區管理處長黃群策（中）、水利署第九河川局長王國樑（左），今與台泥和平分公司廠長魏家珮（右）簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備忘錄(MOU)」。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

外來植物銀合歡移除殘株華麗變綠金！花蓮林區管理處、水利署第九河川局，今與台泥和平分公司簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備忘錄(MOU)」，未來將清除的廢料，提供台泥和平分公司資源利用作為生質燃料，盼藉三方合作達到資源永續利用及節能減碳目標。

九河局長王國樑表示，木瓜溪華隆護岸初英堤段高灘地因銀合歡入侵造成嚴重危害，除與林管處合作，分區分階段逐步清除，以人為介入方式加速原生植物的復育，希望藉由簽署MOU，加入台泥新夥伴，透過跨領域合作，實現資源永續利用近程。

花蓮林管處長黃群策指出，林管處自2021年起開展九河局管轄「木瓜溪華隆護岸高灘地外來入侵植物清除暨生態植被復育計畫」，逐年清除佔據高灘地的銀合歡，並進行後續原生樹種造林。然而，銀合歡種子產量高且具強勁的萌發力，花蓮林管處為避免銀合歡遭剷除後，其種子掉落土地再度萌發，採取破碎並堆置現場，接著再種植原生速生樹種。

黃群策表示，未來與台泥和平分公司合作，希望能將剷除的銀合歡木材進一步轉化為可利用能源，取代工業燃料，不僅解決外來種入侵的問題、降低移除成本，還能達到國土綠網復育減碳的目標。

台泥和平分公司廠長魏家珮強調，台泥和平廠秉持循環經濟理念，多年來協助處理半導體封裝業、鋼鐵業、紙業等行業的煤灰、還原碴、紙漿汙泥、壓模膠等一般事業廢棄物，這些廢棄物不僅可做為燃料使用，燃燒後產生的底渣還能替代部分水泥原料，從而減少礦石開採和燃煤使用。

林管處表示，如今成功促成3方合作，將銀合歡木材夕變為生質燃料納入循環經濟範疇，可提供更有效益的利用方式，希望未來能延續合作模式，將範圍擴展至整個花蓮地區，為生態復育盡一份心力。