在吉隆坡Energy Asia會議的開幕致辭中，OPEC秘書長Haitham Al Ghais表示，在可預見的未來，「石油將無可取代」。在我們的全球展望中，我們預期到2045年全球石油需求將增至每日1.1億桶，屆時石油仍將占能源組成約29%。

OPEC的預測與國際能源署（IEA）背道而馳，IEA預期全球全年石油需求增長力道將放緩，從2023年的每日成長240萬桶下滑至2028年的每日僅成長40萬桶。

兩周前IEA預期在石化與航空業帶動下，到2028年，全球石油需求將達到每日1.057億桶，較2022年成長6%。

OPEC秘書長Haitham Al Ghais並表示，石油產業投資不足將使現今能源系統的發展性面臨挑戰，並導致「能源之亂」（energy chaos）。

他坦承在全球未來的能源結構中，再生能源將扮演更重要的角色，並證實某些OPEC成員國「已經在該領域大舉投資」。

Al Ghais表示，雖然核氫（nuclear hydrogen）、生物質（biomass）等發電技術的占比將擴大，但石油仍將是能源結構中不可或缺的部分。他並表示：「我們預期到2045年，全球能源需求將成長23%」。