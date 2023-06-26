台開今日股東會完成董事改選，新當選的董事4席包括：錢櫃企業、麒麟船務、慧文投資、邱于芸，3席獨立董事則由、邱鏡淳、趙善意、黃麒然擔任。由於練台生是以最高票當選，因此15日內將由他來決定召開董事會的時間。

台開集團董事長邱于芸會後表示，今日的股東會結果，來自大部分股東的支持與認同。她提到《公司法》開宗明義第一條，公司需以營利為目的，經營業務，應遵守法令及商業倫理規範，並善盡其社會責任。為股東保住最大利益，是一個公司的天職，也是她帶領台開的唯一方向。

邱于芸感性的說，台開最大的股東，不是百世多麗，也不是錢櫃，是股東大家。願意投下出席率80%贊成票，已遠遠超過藍董與練董的百分比總和。這些高出的數字揭露了一個重要的意義：我不認為這是支持我邱于芸個人，所有股東們投下的贊成票，是支持我們共同的目標與信念：永續台開。

邱于芸指出，今天無論幾個席次，都不應該有所謂市場派或公司派之分。即使早先與練董的各種接觸都未獲正面回應，直到召開股東會前，我與練董雙方都未能達成任何共識。但我必須再次強調，沒有所謂的市場派還是公司派，永續台開，是唯一目標。

台開將於這個任期，延攬能深化資源整合與合作關係的專業人才進入董事會，以便捷導入專業知識奧援，有助台開營運發展。眼下，我們無須在短時間內面對公開發行帶給我們現階段不適切的桎梏，面對龐大的債務問題，仍選擇積極的債務協商而非消極的重整變賣，持續與地方政府溝通，並邀請地方企業攜手合作，聯貸案的重啟，或申請國發基金，循序漸進讓台開進入一個良善循環的模式。