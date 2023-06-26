臺企銀分享真實案例指出，66歲吳女士擁有許多房地產，想將部分房地產變現以滿足退休生活所需，但因身旁親友曾發生過買賣交易糾紛，為讓買賣交易順利進行，臺企銀信託專員對此規畫吳女士承做「不動產買賣價金信託＋安養信託」。

臺企銀指出，透過價金信託專戶控管價款，可保障買、賣雙方交易安全。吳女士取得賣房價款後，將資金存入安養信託專戶，由銀行依吳女士意願每月定期支付生活費用，照顧吳女士直到終老或財產用罄為止。

除了「賣房養老」及「以房養老」外，臺企銀亦客製化「留房養老安養信託」，銀髮長者將自有房屋出租，並將收取租金交付信託，由臺企銀依照銀髮長者生活照顧需求，定期撥付生活費、醫療費及安養機構費用，可滿足銀髮長者安居樂齡的退休生活。

臺企銀指出，透過以信託活化房地產規畫，利用租金收入作為養老金來源，並確保養老資金用於安養生活，房屋將來還可留給後代子孫，發揮信託兼具資產傳承及保護雙重功能。

臺企銀表示，該行長期耕耘信託業務，未來除持續開發符合社會需求的創新性信託商品外，更會將信託理念推廣給社會大眾，踐履企業社會責任，成為客戶優先選擇的最佳信託服務夥伴。