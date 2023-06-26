24歲大陸偶像歌手蔡徐坤外型帥氣，參加《偶像練習生》後爆火出道，人氣居高不下，粉絲遍布全球，不過2018年時蔡徐坤因與經紀公司有合約糾紛鬧上法庭，最後勝訴並成功解除合約，沒想到近日蔡徐坤又陷風波，陸狗仔爆料蔡徐坤一夜情搞大圈外女生肚子，蔡母得知後派工作人員連絡女方索賠並監視，雖然蔡徐坤方尚未出面說明，但狗仔點名4名人出事都是媽媽出面處理。

蔡徐坤

大陸狗仔爆料「推理君江小宴」爆料蔡徐坤與圈外人C小姐一夜情結果搞大肚子，蔡母知道後先問兒子有沒有做防護措施，蔡徐坤表示沒有，C小姐在蔡徐坤要求下人工流產，接著蔡母讓工作人員連絡C小姐，懷疑C小姐假懷孕並找來私家偵探違法在C小姐門口安裝監控，讓C小姐感到不滿因此爆出這起案件，事件爆發後蔡徐坤方目前尚未回應。

24歲蔡徐坤被大陸狗仔爆料一夜情搞大圈外素人肚子。（圖／中新社）

向佐

男星向佐是向華強的兒子、郭碧婷的丈夫。（圖／中時資料照）

香港男星向佐當初會和郭碧婷交往就是靠向太陳嵐撮合，後來狗仔爆出向佐出軌，當時郭碧婷懷孕中，陳嵐出面替兒子否認，令網友感到不解，但近期向佐曬出與郭碧婷和孩子相處影片，家庭氛圍溫馨。

汪小菲

商人汪小菲曾與女星大S有一段婚姻。（圖／中時資料照）

汪小菲與前妻大S因意見不合鬧上法院，兩人也隔空在社群平台互相嗆聲，汪小菲媽媽張蘭也多次在直播中力挺兒子，並批評、嘲諷大S一家人，外界分為兩派，有人認為張蘭此舉無底線，有人則認為張蘭為兒子操心天經地義。

吳亦凡

男星吳亦凡過去花邊新聞不斷，2022年被判有期徒刑13年。（圖／中新社）

男星吳亦凡遭網紅都美竹控訴酒桌選妃、性侵未成年，吳亦凡當初透過經紀團隊否認，接著吳亦凡母親報警指控都美竹敲詐，沒想到進而查出一系列桃色風波，吳亦凡也被警方逮捕羈押，判刑13年。

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