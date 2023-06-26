6月即將結束，小孟老師在臉書上分享7月上半月財運爆棚的前3名星座，依序是雙子座、摩羯座、射手座，其中第1名的雙子座能靈活運用溝通技巧，讓談判、銷售方面更加成功，也能在人際關係中賺取多種收入來源。
▍第3名：射手座：商業合作、明智決策
木星及天王星在射手座的第6宮；太陽及水星在第8宮，因此在7月上半月有機會從商業合作中得到錢財的好運，當然也包括伴侶金錢的慷慨給予，能使他們有明智的投資決策及良好回報。
▍第2名：摩羯座：財務貴人、利益共生
太陽及水星在摩羯座的第7宮；金星及火星在第8宮，因此在7月上半月能吸引到有財務實力的合作夥伴，並且能妥善整合雙方資源，進而增加他們財務穩定，雙方皆能得到良好利益。
▍第1名：雙子座：善於交際、談判成功
太陽及水星在雙子座的第2宮；金星及火星在第3宮，因此在7月上半月將有不錯的商業頭腦和交流能力，能靈活運用溝通技巧，讓談判、銷售方面更加成功，同時在人際關係中賺取多種收入來源和財務機會。
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