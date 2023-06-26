桃園市青年局26日辦理北區青聚點地方創生跨縣市交流活動，邀新北市青年局及北區7縣市青年團隊進行座談與經驗分享。（蔡明亘攝）

為持續推動北部地方創生，桃園市青年局今辦理「北區青聚點地方創生OPEN MIC」跨縣市交流活動，邀新北市青年局及北區7縣市青年團隊進行座談與經驗分享，讓團隊認識不同地區及類型的地方創生經驗，盼擴大地方創生服務能量。

桃園市青年局長侯佳齡表示，桃園青年局2021年獲選為教育部青年發展署的「北區青聚點」，打造北區7縣市包括台北、新北、基隆、桃園、竹市、竹縣與連江的地方創生交流平台。今邀請新北青年局代表一同座談，以政府角度分享對地方創生不一樣的看法，同時帶領各自團隊交流經驗。

桃園市萱藝新知關懷協會以「慢飛超人布藝young計畫」投入地方創生，總幹事李秀惠、常務理事唐中利分享，團隊帶領在地腦麻、身障青年，透過系列課程以二手丹寧布料循環再利用，學習永續時尚手作，打破陳舊印象，讓團隊內照顧者家庭及身障者，從此計畫中找到自我、自身優勢，獲得成就感。

不過現在仍是草創時期，許多經營模式仍須學習，感謝青年局給予機會和外縣市團隊交流，相信會是他們團隊成長的養分。

新北團隊「財團法人三芝文化基金會」致力於提升地方農工藝品能見度，今也參與座談。新北市青年局表示，台灣有許多人長期投入地方創生，使地方發展有長遠脈絡，不過地方創生很需要不同角度作參考，政府也有許多可發展之處，今座談非常有意義，盼藉討論找出北部地方創生發展方向。

今日活動也安排團隊「OPEN MIC」橋段，讓各團隊以留言版介紹小卡方式進行自我介紹，並運用Slido線上工具，讓團隊們說出對地方創生的期許，讓各縣市投入地方創生的熱血青年們激發出不同火花。

侯佳齡表示，青年局投入地方創生邁入第5年，給予地方創生團隊中長期支持、輔導與陪伴，不僅和教育部青年發展署攜手打造北區青聚點，持續辦理跨領域、跨縣市交流學習，今年更規畫北區大專校院見學蹲點計畫，將串聯北區團隊產出遊程並上架相關平台，也將於中壢一號社宅打造專屬地方創生的主題基地，持續提供青年各種資源，擴大桃園地方創生服務能量。