中華民國幼教聯合總會25日聲明餵藥烏龍事件已經釐清，將依託藥措施恢復協助幼兒安全餵藥，26日總會總會長廖文秀表示，數十年來老師基於服務理念協助餵藥，卻因此次餵藥風波，造成外界對老師的誤解，不少老師因飽受壓力想離職，希望藉由此次事件，讓大家重視託藥相關規定，老師與家長要互信，共同為孩子提供更好的保護與照顧。

幼教總會針對新北私校幼兒園餵藥風波，本月18日發表聲明「暫時停止幼兒園教保人員餵藥行為」、幼兒「生病不入校、老師不餵藥」，部分縣市幼教團體響應配合，引發熱議。

不過幼教總會25日又在臉書發表聲明之二「鑑於餵藥烏龍事件已經釐清，還給現場的幼教老師清白，敬請全國幼教老師日後遵循幼兒教保及照顧服務實施準則第11條託藥措施，恢復協助幼兒安全餵藥，謹遵託藥相關步驟，維護幼兒之健康」。

廖文秀表示，針對餵藥風波，已經有人提告是某些人造謠與不實，與現場幼教老師是不相干的，之前各界對老師造成的壓力實在太大了，老師被看成嫌疑犯，都很痛苦，所以總會才會發起暫停餵藥，讓老師的壓力減輕。

廖文秀說，總會絕對沒有政治色彩，單純是維護孩子的健康與老師的尊嚴，餵藥風波可能是烏龍事件，老師最無法接受的是服務家長卻被汙衊造謠，希望政治人物在政治攻防時，不要把無辜的人牽扯進來，這樣只會造成老師、家長、孩子3方面都輸。

廖文秀指出，如果家長覺得停止餵藥是不對的事情，那應該更能體認這些辛苦的老師有多重要，希望家長能更支持老師，之前有些縣市衛生、教育單位到幼兒園稽查老師用藥事宜，很多老師因而備感壓力想要離職，為了孩子，家長與老師應要互信。

廖文秀提到，希望此事件可以成為國際事件，沒有哪個先進國家老師可以餵藥的，以日本為例，孩子若須餵藥，是家長到校寫切結書後自行餵藥，而不是由老師餵藥。

幼教總會協助餵藥烏龍事件託藥規定國際事件