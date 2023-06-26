國民黨總統參選人、新北市長侯友宜到竹山紫南宮參香，主委莊秋安、南投縣長許淑華、前縣長林明溱等人陪同。（楊靜茹攝）

侯友宜與竹山紫南宮主委莊秋安握手，認為紫南宮發財金給民眾一個希望，中央要實際做出這個希望。（楊靜茹攝）

南投縣前縣長林明溱（右）特地到竹山紫南宮陪侯友宜參香，笑說：「我沒選上大家都怪罪你！」強調大家錯怪侯友宜，要大家停止傳言。（楊靜茹攝）

信眾用輪椅推著母親，特地跟侯友宜握手、合影，為他加油、打氣說：「總統好。」（楊靜茹攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜26日到竹山紫南宮，在主委莊秋安、南投縣長許淑華、立委參選人游顥等人陪同下參香，信眾看到他豎起大姆指並握手，甚至合影。侯友宜認為，竹山紫南宮發財金給民眾一個希望、一個夢想，中央要實際做出這個希望，若他當選選總統，一定會讓台灣更加發展，讓這片土地更加團結。

侯友宜指出，竹山紫南宮每年過年生肖錢母一枚難求，領取信眾大排長龍，而發財金給民眾一個希望、一個夢想，此行到南投與農民交流，大家對國土保育、農業發展產生衝突的問題，也看到台灣產品內銷、外銷面臨很大的挑戰，中央若不幫忙，很多事情都無法完成，若他到中央，一定會把這些做大幅改變，讓南投觀光農業大發展。

侯友宜認為，竹山紫南宮發財金給大家一個希望，中央政府要實際做出這個希望，若他當選選總統，一定會讓台灣更加發展，讓這片土地更加團結。

南投縣前縣長林明溱特地到竹山紫南宮陪侯友宜參香，以行動破解外界傳言，他們至竹山紫南宮辦公室閒聊時，林明溱主動提及：「侯市長抱歉，我沒選上（南投第2選區立委補選）大家都怪罪你！」讓侯友宜尷尬笑說：「沒啦，我很歹勢！」林接續說：「你有就告訴我，你有事情不能來那個造勢晚會，媒體一直講，你太委屈！」侯友宜連忙回：「我對林縣長卡歹勢！」