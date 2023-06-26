國民黨總統參選人、新北市長侯友宜26日到竹山紫南宮，在主委莊秋安、南投縣長許淑華、立委參選人游顥等人陪同下參香，信眾看到他豎起大姆指並握手，甚至合影。侯友宜認為，竹山紫南宮發財金給民眾一個希望、一個夢想，中央要實際做出這個希望，若他當選選總統，一定會讓台灣更加發展，讓這片土地更加團結。
侯友宜指出，竹山紫南宮每年過年生肖錢母一枚難求，領取信眾大排長龍，而發財金給民眾一個希望、一個夢想，此行到南投與農民交流，大家對國土保育、農業發展產生衝突的問題，也看到台灣產品內銷、外銷面臨很大的挑戰，中央若不幫忙，很多事情都無法完成，若他到中央，一定會把這些做大幅改變，讓南投觀光農業大發展。
侯友宜認為，竹山紫南宮發財金給大家一個希望，中央政府要實際做出這個希望，若他當選選總統，一定會讓台灣更加發展，讓這片土地更加團結。
南投縣前縣長林明溱特地到竹山紫南宮陪侯友宜參香，以行動破解外界傳言，他們至竹山紫南宮辦公室閒聊時，林明溱主動提及：「侯市長抱歉，我沒選上（南投第2選區立委補選）大家都怪罪你！」讓侯友宜尷尬笑說：「沒啦，我很歹勢！」林接續說：「你有就告訴我，你有事情不能來那個造勢晚會，媒體一直講，你太委屈！」侯友宜連忙回：「我對林縣長卡歹勢！」
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