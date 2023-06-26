執法過當？警查毒拉手摸引擎問「燙不燙」 督察單位要查

桃園市龜山派出所員警24日晚間到萬壽路一間摩鐵臨檢查緝毒品案，循線找到已開車離去的4名男子，但4人稱都在看夜景，否認到過摩鐵，期間員警拉一名男子的右手碰引擎蓋還問「燙不燙」，過程被拍下放上網引發執法過當疑慮。桃警指出，2人驗出毒品反應依法送辦，也已責成督察單位調查追究行政責任，也會加強員警執勤教育訓練。

龜山派出所員警6月24日晚間前往龜山區萬壽路某汽車旅館實施臨檢，發現謝姓男子房間內充斥彩虹菸毒品味道，現場並有電子秤等物品，懷疑有毒品分裝販售情形，盤問中發現另有2名男子提前駕車離開，員警調閱沿線監視器追緝至湖山街產業道路停車場，順利找到該車，但在場人員都否認有開這台車，還辯稱在現場看夜景很久了，並未到過汽車旅館。

員警碰觸引擎蓋發現尚有餘溫，將4名男子逐一拍照傳給謝姓犯嫌，確認其中2人確實有到過汽車旅館，2人才改口坦承。但過程中，員警將其中一名男子的右手拉去碰觸引擎蓋及飾板之間餘溫，行為遭其他人拍下放上網而遭非議。

龜山警方表示，相關人員帶回派出所驗尿後，其中2名犯嫌分別呈現卡西酮及K他命等二、三級毒品反應，全案依違反毒品危害防制條例函請桃園地方檢察署偵辦。

至於員警掃蕩毒品過程遭非議部分，分局已責成督察單位深入調查，並視情節依規定追究行政責任，未來也會加強員警執勤教育訓練，避免類似情形再次發生。

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