對於兩岸服貿貨貿、CPTPP議題，前立委郭正亮連番砲轟10個問題，嗆民進黨又騙了大家，不知躲到哪邊去，等著看好了！

郭正亮今（26）日在《新聞大白話》提到，今年4月，陸委會主委邱太三為了向對岸表達善意，還說希望對岸能排除障礙，讓兩岸服貿貨貿談判可以繼續往前走。結果現在王定宇等一堆人批柯文哲，「是不是打到自己人？」蘇貞昌批服貿是用2014的語言，如果這麼擔心中國大陸利用各種兩岸經貿機會影響台灣，那麼王定宇可以第一個跳出來要求停止ECFA！

郭正亮也指出，蔡英文當家之後，2016到現在，台灣對中國大陸和香港貿易依賴度，持續都超過馬英九時代，每年從陸港賺多少順差！民進黨要不要面對這些問題？

郭正亮質疑，民進黨在批評服貿貨貿同時，自己不只維持ECFA，而且有在推CPTPP嗎？紐西蘭7月15日要召開CPTPP執委會，要各國遞交申請案，中國大陸商務部副部長已經公開表示要遞案，做好2300個項目的評估，自貿實驗區也有CPTPP法律條文，請問台灣要不要遞件？「王美花，你怎麼都沒聲音？」關鍵時刻，今天已經6月26日了！「陳建仁，你怎麼都沒聲音？」請問台灣的立場是什麼？表態下好不好？有在做各個行業的意見蒐集整合嗎？

前立委郭正亮。（資料照片）

「據我了解」，郭正亮說，且不要說整套法令有無送到立院審查，台灣農漁業對於越南農漁產品要進口台灣是非常憂慮的，越南茶葉是不是要開放？越南蛤蜊是不是要開放？都沒有任何訊息，今年是不是不敢打這個議題？那就是又騙了大家！

郭正亮直言，民進黨今年是否不準備提CPTPP？因為怕傷害中南部農漁業選民，蔡英文說萊豬進口，CPTPP就可以搞定了，結果現在是你自己沒有在積極提案，這要說明一下吧！

郭正亮砲轟民進黨，如果真的要討論兩岸貿易問題、CPTPP，民進黨會被攻到不知躲到哪邊去！等著看好了！