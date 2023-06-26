女星許維恩與王家梁自2021結婚後，歷經各種求子之路，才懷孕成功，更多次在社群上分享懷孕的心路歷程，而近日才在IG上曬出孕肚，預告「與寶寶3天後見」的許維恩，今(26)日如願當媽，剖腹產下女兒「忒忒」，而老公王家梁也透過經紀人報喜，且明日會在社群分享一家三口的合照。

許維恩近日在社群上發文，預告：「我的寶貝「忒忒」，我們三天後見了。」並附上多則表情符號，顯見即將當媽的她，心情並不平靜。另外，平時也在YT頻道更新懷孕日常的夫妻倆，日前才透露女兒「胎位不正」的消息，並錄製送給女兒的話，話語中充斥著滿滿的祈願與祝福，顯示出夫妻倆已做好迎接新生命到來的準備。

另外，41歲女星許維恩和男星王家梁結婚2年，歷經求子艱辛，終於在今年1月宣布「做人成功」。許維恩23日才在社群預告「忒忒（女兒小名）我們3天後見」，26日下午傳出她已平安誕下寶貝女兒，目前人在休息，王家梁透過經紀人證實，並感謝外界的關心；經紀人也透露寶寶長得很像王家梁。王家梁經紀人表示，許維恩26日下午剖腹產下女兒，體重3360公克、身高52公分，是個健康的巨蠍座寶寶，王家梁明（27）日統一分享一家三口的照片。