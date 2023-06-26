從2019年開始舉辦的全國大專校院羽球排名積分賽，今年邁入第3屆，賽事在6月12日已經開放報名，第1站賽事將於7月1日、2日在高雄國立中山大學進行，北、中、南3站各組總積分前12強進入10月底年終總決賽，讓喜歡羽球的大學生也能體驗國際賽等級賽事。

台北羽球公開賽帶來的熱潮未歇，寶島頂尖好手又要繼續在國際賽奮戰，至於實力比公開組、甲組低一點羽球愛好者，也有競賽舞台可以揮灑汗水，大專院校羽球排名積分賽就是這樣一個專屬一般組大學生的個人排名積分賽舞台，讓乙組、一般組選手也能展現苦練的技巧。

本屆全國大專校院羽球排名積分賽從今年6月12日開放報名，以學校為單位報名，將會在北、中、南區共舉辦3場分站賽，第1站7月1日、2日在高雄國立中山大學，第2站7月22日、23日在台中國立中興大學，第3站則於9月2日、3日在桃園長庚科技大學辦理，3站各組的總積分12強進入年終總決賽，決賽將於10月21日、22日在中興大學進行。

中租控股透過中租青年展望基金會推展羽球競技運動邁入第9年，在自家羽球隊投入大量資源，和基層學校建教合作，也培養出如女單許玟琪，以及雙打好手李佳馨、鄧淳薰、葉宏蔚，都在世界羽聯BWF世界巡迴賽發光發熱，爭取巴黎奧運參賽積分，這次也透過中租基金會特設運動獎助學金，各分區前8名最高可獲新台幣5000元獎學金，年終總決賽各組第1名可獲新台幣3萬元獎學金，第2名獎學金1.5萬台幣，第3名8千元。

此外，運動品牌台灣美津濃秉持總公司經營理念，連續3屆贊助全國大專校院羽球排名積分賽，並投入新台幣250萬等值商品於賽會，在服裝、比賽用球、器材及獎品也提供豐富的支持，凡報名參賽的選手，每人可獲美津濃提供的紀念衫一件。