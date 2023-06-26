小琉球進入旅遊旺季，接續而來的亂象也讓人憂心。(民眾提供)

端午連假剛過，屏東離島小琉球迎來萬人登島的觀光盛況，卻也引來不少亂象，包括水上遊具堆滿沙灘，垃圾亂丟等，不少當地民眾及遊客憂心接續而來的失控，可能帶來不可逆的生態浩劫，眾人感嘆地說，希望小琉球不要被破壞怠盡。

有遊客談到，這1年以來見到杉福魚港的美麗跟清澈到現在滿沙灘垃圾，其實心情滿複雜的，這幾天看到內褲、塑膠袋、菸蒂、酒罐等，多到數不清；也看到不少在杉福帶活動業者的水準，除了放任衝浪浮板撞到人或者是不小心撞到海龜外！不少業者也對沙灘上的垃圾視而不見。

明明有這麼好的地理環境，天然資源跟漂亮的風景可以讓業者賺錢，但卻只知道賺錢，卻不知道要維持。這名遊客語重心長的說，擁有乾淨的沙灘跟環境，才能創造一來再來的遊客，希望小琉球不要被破壞怠盡，海龜不復存在，屆時業者們也真的賺不了錢了！

不少遊客感同身受紛紛留言，有人表示，15年前第一次到小琉球，全家都愛這個離島，幾乎每年去，但這幾年的開發和商業化已讓小琉球失去原本的純樸寧靜，以前的海邊滿滿生物，現在真的好少又髒。

還有人留言，好多好多美麗的風景不在了，到處都是垃圾，人變好多，希望能好好保護純樸的小琉球。

島民強調，不少海上遊憩業者為了營業，把海上遊具用完就堆放沙灘，遊客走了、晚上也不收回，恐影響海龜上岸產卵；而遊客常常車速很快在島上穿梭，好幾次險象環生狀況，讓當地人看了也是搖頭，一直思考在觀光與生態間如何達到平衡？