花蓮一名47歲的男子「阿佑」（化名）與44歲劉姓男子疑因感情問題，相約在市區住處談判，卻在過程突然拿出一瓶疑似裝有硫酸的瓶子，朝劉與其友人身上潑灑，接著再拿剪刀威嚇，所幸2人見狀緊急跑走，身體僅受到輕微灼傷，全案依傷害罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局指出，劉男與阿佑疑因感情問題，17日上午10時許，與58歲黃姓友人騎機車到花蓮市一處部落找阿佑談判，怎料談判過程中，阿佑竟突然從屋內拿出一瓶疑似裝有硫酸瓶子，朝劉男和黃男潑灑。

劉、黃2人見狀立即跳開跑走，阿佑不罷休，手持剪刀追出去，並刺傷在逃跑過程中不慎跌倒的黃男，造成右膝蓋受傷，劉男則迅速逃離現場報警。

警方獲報後趕緊請劉男脫去上衣並到廁所沖水，同時通知救護車到場。經醫師診治，劉男左手肘約有11X4公分三度燒傷，右耳側、左前額燒也有燙傷，黃男則左眼紅腫、右膝蓋輕微擦傷，所幸2人均無生命危險。

花蓮警方隨後也報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票，緝獲阿佑到案說明，全案依傷害罪嫌移送法辦。