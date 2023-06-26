有些人比較嘴笨，每次吵架都像「啞巴吃黃蓮」一樣，有苦說不出，但也有人伶牙俐齒，還很擅長記仇，《搜狐網》命理專欄分享，牡羊座、處女座和天蠍座吵架時最愛翻舊帳，平時一點小事他們都會記在心裡，等到雙方發生衝突時，再將新仇舊恨一次拿出來算，給對方重重的打擊。

▎牡羊座

牡羊座平時沒什麼心機，卻很會記仇，如果彼此發生衝突，他就會新仇舊恨一起算，有一些很小的事情，你可能已經忘記，他卻記得很清楚，並把所有舊帳都說出來，藉此增強自己的氣勢和吵贏的希望，口才也會瞬間變得很好；不過牡羊座翻舊帳只是為了證明自己是對的，然而這樣做往往適得其反，反而被認為是心胸狹隘的人。

▎處女座

處女座本來就擅長說話，個性也比較挑剔，平時會因為一點小事耿耿於懷，被欺負時不為所動，則是因為還沒有踏到底線，先把這筆帳記在心裡面而已，所以如果不小心惹到處女座，他就會將過去寫在心裡的「記仇筆記」拿出來，一條條翻舊帳，因此和他吵架往往只有被數落的分，完全沒辦法還嘴。

▎天蠍座

天蠍座一向有仇報仇、有恩報恩，只是會先將得罪他的人和事情記在腦子裡，等到時機恰當、有取勝機率才會報仇，而且他的仇恨期可以維持很長一段時間，不會隨著歲月流逝而慢慢變淡，一旦雙方發生衝突，天蠍座就會把握良機，把舊帳全部翻出來算，新仇舊恨一次解決，讓對方吃不完兜著走。