身體線條明顯總會特別吸引眾人目光。一位男子表示，近日認識一位女生「大奶又穿小可愛」，讓他忍不住三不五時多瞄起眼，雖然女生沒有多做反應，不過他仍然好奇，「女生會不會發現男生在偷看她的奶？」，貼文曝光後引發熱議。許多女生直言，其實男生的視線相當明顯，建議「偷看還不如直接看」。

原PO在Dcard發文表示，某天他跟新認識的一群朋友們聚餐，其中一位胸前偉大又穿小可愛的女生剛好坐在他對面，讓他忍不住趁著講話、轉頭時多瞄幾眼，不過女生都沒有特別反應或是避諱，讓原PO相當好奇，「想知道女生會發現嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「會啊廢話」、「會，上次捷運眼睛大概瞄到0.3秒，女生就把外套拉鍊拉上了」、「廢話，眼睛又沒瞎」、「有時路過那種清涼大奶女生，我就故意偏不看，然後就會發現她在偷看我有沒有偷看她，偷看視線非常明顯，很容易被發現」。

不少女生則說明，「會啊，視線其實都超明顯，偷看還不如直接看」、「直接看，有種發呆恍神的感覺，偷瞄就是很明顯」、「我個人覺得感受不一樣，直接看我通常會覺得：呃…okay…算了還好今天穿的蠻好看，除非心情很差就會瞪回去。偷看就會覺得：不要以為我沒看到你在瞄，看屁啊」。