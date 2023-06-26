或許是被接連謠言逼到了，T1聯盟26日下午緊急公告將由台新育樂公司承接台啤英熊的T1聯盟參賽權，台啤英熊走入歷史，台新將組新球隊參加T1聯盟下個球季賽事，台新金控也在第一時間發布新聞稿，強調台新隊將會繼續把主場設在台北市，至於是否仍是英熊使用過的台北市大天母校區體育館，恐怕還需等待台新自行宣布才行。

以下是T1聯盟公告，「經台灣頂級職業籃球大聯盟第1屆第14次常務理事會決議，台新育樂股份有限公司承接運營台灣啤酒英熊球隊之智翔運動管理顧問股份有限公司於台灣運彩xT1聯盟之賽事參賽權。即日起，由台新取代原台灣啤酒英熊參與聯盟之所有相關事務，特此公告。」

以下是台新金控新聞稿內容，「為深化對臺灣體壇的支持，台新金控子公司台新創投6月初公告成立台新育樂公司，今(26)日宣布將組隊加入台灣運彩X T1聯盟，並以臺北市為主場，正式投入2023 T1聯盟新人選秀會。台新育樂公司未來將全力投入職籃發展，為臺灣籃球人才提供更多發揮的舞台，也為臺灣運動產業發展貢獻心力，善盡企業社會責任。

台新金控長期重視體育發展，除企業內部積極推廣體育活動已多次獲得體育署運動企業認證，對外也長年投入資源支持體育活動與人才培育。臺灣籃球產業的蓬勃發展，是不少球迷心中長久以來的期待，台新以賽事贊助為起點，2016年以來即支持各級國際性及地區性賽事，其中包含世界盃籃球亞洲資格賽及瓊斯盃籃球賽、HBL高中聯賽舉辦等，甚至普及至地區型基隆市會長盃籃球錦標賽等，以吸引更多民眾參與、關注籃球賽事。過程中進一步邁開支持步伐，繼2017年贊助HBL冠軍隊伍松山高中，2020年起更首度冠名贊助職業籃球隊，為球迷、籃球好手們提供更大的賽事舞台。

除此之外，台新金控連續18年支持南投空手道隊，協助培育出辜翠萍、谷筱霜等好手，兩人不僅雙雙奪得空手道亞運金牌，還先後刷新史上最年輕空手道金牌選手紀錄。台新連續10年以上贊助者，包含曾雅妮、蔡佩穎、錢珮芸等優秀的女子高爾夫球選手，支持她們專注認真發揮潛能。為鼓吹更多民眾重視健康、體育，台新自2018年起更是連續五年冠名贊助臺灣最大型的女子路跑活動，種種對臺灣體育的付出不遺餘力。

今(2023)年藉由台新育樂公司設立，台新宣布成立以臺北市為主場的職業籃球隊伍，未來將持續深耕並支持臺灣各項體育活動，同時對臺灣體育產業的挹注發揮更大的效益，引領全民對於運動的重視，落實「運動創造健康人生」的價值。」