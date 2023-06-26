新竹縣竹北市24日發生瓦斯氣爆，16歲陳姓少年全身91％面積1、2度燒燙傷，轉送林口長庚急救。院方26日指出，少年目前生命徵象穩定，但因全身燒燙傷面積大，第一道防衛機制消失，會持續預防感染及壞死組織的清創治療，全力救治。

林口長庚醫院表示，新竹氣爆案的年輕傷患，目前生命徵象仍穩定，今日持續進行燒燙傷相關治療，包括預防感染及壞死組織的清創治療等，但因全身燒燙傷面積大，醫療團隊盡全力積極治療中。