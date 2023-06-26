元大投信追隨國際市場資金將募集日股基金，這也是國內睽違七年後首度再現日股基金的募集，據了解，隨著近期市場頻頻看好日股長線多頭走勢，將在7月3日才開始募集的元大日本龍頭企業基金已經有投資人開始卡位，目前在各銷售通路的詢問度高，預定募集上限200億元的額度恐怕還不夠，可能創下近年來投信募集海外市場單一基金的紀錄。

回顧歷史，1960至1980年代末期，日圓兌美元匯率為240:1，搭配日本企業超強的製造能力及品質升級，打造「Made in Japan」的輝煌時代；爾後美日貿易摩擦，1985年廣場協議日圓急速升值，1986年美日半導體協議更打擊日本半導體業，日圓兌美元曾經大約80:1，日本經濟進入所謂「失落三十年」。近期日圓兌美元來到140:1，日經225指數衝上33年新高。

元大日本龍頭企業基金擬任經理人表示，日股挑戰高點反映兩大重點，首先是日圓兌美元的貶值，對於日本據以立國的高技術製造業幫助極大，當Made in Japan從「品質好但是太貴」，變成「品質好而且不貴」，競爭優勢隨之湧現，豐田（Toyota）、索尼（Sony）等以品質取勝的指標企業，有機會帶領日本製造重返榮耀，推升日股表現。

其次，日本企業的底力強大，基礎科研能力是全球數一數二，奠定日本在全球產業鏈的地位，技術水準難有國家可以抗衡。以全球重要戰略物資-半導體為例，日本一直掌握半導體材料的壟斷地位，從2019年日韓貿易戰，一直到近期日本經濟產業省針對23種半導體技術出口限制，都展現此優勢。日本強大的科技基礎，更使其成為印太戰略重要重要一環，配合近期日相岸田文雄邀請包括台積電、英特爾（Intel）、三星（Samsung）等七大半導體產業鏈代表，訴求加碼在日投資，跨國半導體合作，將是日本半導體產業復興的重要關鍵。

元大投信指出，日股擁有眾多全球頂尖企業，當失落三十年的箝制解除，製造業復興將一躍而起，掌握未來三十年的日本再次崛起，現在是最佳時機。建議可透過主動基金，由專業團隊挑選具有成長性、獲利穩健的龍頭企業，輕鬆參與日股轉骨契機。