今年3月4日南投縣第2選區立委補選開票結果出爐，蔡培慧以4萬5218票，打敗國民黨林明溱4萬3293票。而今（26）日新北市長侯友宜到南投紫南宮參拜時，和南投縣長許淑華、前縣長林明溱同框，沒想到林明溱卻突然冒出「侯市長抱歉，我沒選上都怪罪你！」這句話，瞬間讓侯友宜直呼「沒啦，沒啦，這個縣長…我對你很抱歉」，更強調林明溱當縣長時親力親為，化解尷尬。

侯友宜與許淑華出席南投青農座談，而竹山小鎮文創將舊有的台西客運竹山站，以在地竹文化為主題，將1、2樓改造為竹山地方創生知名打卡景點，帶動當地產業回流，侯友宜率領新北市團隊在台西客運竹山站舉辦青農座談，南投縣各鄉鎮市農會、青農聯誼會、創生團隊等，針對國土計畫、地方產業政策進行交流，事後媒體進行聯訪。

而在侯友宜、許淑華、林明溱在參拜紫南宮，林明溱竟突然主動對侯友宜冒出「侯市長抱歉，我沒選上都怪罪你！」這句話，讓侯友宜尷尬的向後仰一下笑著說「沒啦」、「我歹勢、我歹勢，很歹勢！」林明溱更接著說，「你有就告訴我，你有事情不能來那個造勢晚會，媒體一直講你…太委屈！」侯友宜也表示「沒啦，沒啦，這個縣長…我對你很抱歉。」林明溱伸手比了不並說「讓你受委屈了」，侯友宜連忙作揖的說「沒有，沒有，我感覺對你很抱歉，對你很抱歉」。

侯友宜接著說，自己跟林明溱很熟都是好朋友，以前當市長當副長來的時候，「看到林明溱幾乎全年無休，每天都在外頭面，有夠認真，我很感動」，還帶著自己跑去日月潭什麼的，他認為做父母官「當縣長不簡單，地方大小事都要知道都要管」，化解尷尬。