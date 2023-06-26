富驊因近期股價漲多，應主管機關要求公布獲利自結數，富驊5月合併營收5.51億元，月增15%，年增32%，創下兩年來單月新高，公司自結5月稅前盈餘為4200萬元，年增66%，稅後盈餘為3100萬元，年增66%，單月每股盈餘為0.21元，累計4月及5月稅前盈餘為6800萬元，年減3%，稅後盈餘為5000萬元，年減11%，累計1到5月合併營收為22.9億元，較去年同期成長21%，稅後盈餘為1億2000萬元，略優於去年同期，每股盈餘為0.81元。

AI伺服器市場需求強勁，富驊與北美伺服器廠正積極合作開發模組化伺服器及高密度伺服器產品，預計明年首季量產出貨，而墨西哥新廠區建置按計畫進行中。電動車電池銅鋁排、充電樁銅排相關樣品已順利通過驗證，可望明年出貨，將為公司營運增添新動能。

展望今年，富驊表示，公司將積極爭取EMS廠Server/Storage機殼訂單、新能源產品充電裝/Busbar產品訂單，並持續開發高毛利機箱產品，公司也整合集團資源，與母公司偉訓自有品牌COUGAR合作開發辦公家具類產品，多元布局以推升營運，預估今年營運將較去年兩位數成長。