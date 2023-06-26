傑出建築師獎已舉辦17屆，共計74位建築師獲獎。，均具有卓越的表現，經綜合初選、複選及決選脫穎而出，本屆得獎的郭俊沛建築師致力傳統建築文化資產保存，順應場所特質融入簡單細緻多元的工藝構造與施工技術，表現建築精湛的美感。

為讓社會大眾能欣賞傑出建築師作品之美，將在10月20日至29日在嘉義市立美術館、12月6日至15日在台北市立文獻館樹心會館，舉辦建築師作品展，以及建築師專題講座與座談。