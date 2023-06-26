佛光山舊金山三寶寺奠基典禮，七寶入函。（佛光山提供／林瑞益高雄傳真）

位於美國舊金山市中心Van Ness大道的佛光山三寶寺於6月24日上午在原址舉辦興建奠基典禮，近300人共襄盛舉。佛光山住持心保和尚表示，感謝佛光人30多年來發心護持三寶寺，道場是成就學佛的因緣、累積福德資糧所在之處，大家要把道場當成自己的家，常常回寺禮佛修持，讓正法永存。

佛光山26日發布新聞稿說，三寶寺成立的因緣是1991年元旦佛光山開山星雲大師親臨舊金山為佛光山三寶寺主持落成、開光及佛光書局開幕典禮。鑑於建築地層凹陷、結構毀損，已不敷使用，經過數年各方奔走努力下，2022年12月終於獲得市政府許可文件，正式展開重建工程。

心保和尚主持灑淨，接著和北加卅總住持如揚法師將寶函入基後，覆土並說：「一鏟奠基圓滿，二鏟工程順利，三鏟福慧吉祥。」近300人出席典禮。

奠基儀式七寶之一「佛光磚」，是以佛光山的水、土，與舊金山的水與土，共同結合燒製，磚上寫著：「此基石採佛光山及舊金山之砂石，取舊金山之泉水，象徵法傳自總本山。集當地信眾之力，於新工程落成後，道場將肩負弘法之大任，於舊金山推動星雲大師人間佛教之教法，利樂眾生，福利社會」。

佛光山為了建寺發起「心經入寶篋」抄經活動，經卷裡有信眾抄寫心經近千餘部、佛號誦持近750多萬聲、大悲咒3萬1000餘遍及其他經文及咒語等，願此功德回向三寶寺興建工程順利圓滿。

Cahill𠄘包商副總裁Mr. Guy Estes致詞，每個企畫案背後都有殊勝的故事，感謝和佛光山法師及SOM設計團隊們共同合作，能夠在舊金山建一所淨化心靈的寺院，這是非常難能可貴的經驗。