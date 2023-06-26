《化劫》雷嘉汭、劉子銓、黃冠智在戲裡組成出生入死的打怪小隊（台北双喜電影提供）

《化劫》阿呆（黃冠智飾演）跟王羽凡（雷嘉汭飾演）是笭菁筆下的經典角色，兩人在戲裡因愛為彼此犧牲（台北双喜電影提供）

真人真事改編的靈異強片《化劫》端午連假陰森上映，一連五天票房將近1700萬，榮登全台華語新片冠軍！由於電影場佈、陣法、咒語等都來真的，有體質較為敏感的觀眾一度看到頭暈，還有影廳放映到一半機器故障，讓人直呼：「毛毛的」，發行商台北双喜電影也特別送上「大甲媽祖壓轎金」影迷們壓壓驚保平安。導演施文翰與原著笭菁老師率領眾演員，努力在全台跑電影活動感謝影迷們的熱情支持。

為了呈現電影駭人橋段，曾莞婷與雷嘉汭兩大美女親自上陣，不計形象演出，中邪鬼妝十分驚人，預告也因特殊妝太嚇人、氛圍陰森、配樂可怕，屢招路人檢舉下架，但不減粉絲進場試膽的心情。其中最受大家討論的還有演員中邪表演的「軟Q度」；擁有競技啦啦底子的雷嘉汭，將邪魔附體的狀態演得相當傳神，下腰、凹折身體樣樣來，被大讚「有練過」。

為了這場戲，雷嘉汭吃了不少苦頭，在凌晨五點多開拍，為了搶在天亮前完成作業，幾乎沒有NG的空間，儘管當時因為下起雨，桌面很滑，下腰起來前，腳還一度滑出去，靠著想要完美演出的信念努力把自己撐起來，幸好一次到位，平安順利的完成，雷嘉汭事後表示：「電影開拍的時候，最親愛的長輩剛好走了，開拍期間如果有遇到困難或覺得危險的時候，拍中邪那場戲的當下，感覺冥冥之中有親人保護我。」她全力以赴的敬業態度讓導演非常讚賞，成果也讓人眼睛為之一亮，跑電影活動時，也收到許多粉絲熱情的讚美。

雷嘉汭飾演的王羽凡以及黃冠智所飾演的阿呆，一直都是笭菁筆下的經典人物，從小說躍上大銀幕，礙於篇幅電影做了不少更動，但兩個角色因愛為彼此犧牲的情感都是令人動容的，還有跟小胖（劉子銓飾演）面對邪靈出生入死的堅定友情。電影也忠於小說核心主軸：「打怪小隊」、「八字不要亂給」、「不拜來路不明的廟」等元素。許多觀眾觀影後力推：「帶全新的心來看電影，感覺相當不錯」、「圓滿當年看小說的遺憾」、「看完電影後想要把小說全拿出來複習了」、「穿插笑點舒緩氣氛」、「浪漫又恐怖」、「想看下一集」，《化劫》全台熱映中。