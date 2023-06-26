俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」兵變，但24小時後戲劇化快速落幕。前立委蔡正元指出，俄羅斯總統普丁與國防部長紹伊古想低價購併瓦格納，但瓦格納老闆普里格津當然會漫天要價，連俄媒都風傳普里格津明年要選總統。俄軍前線總指揮蘇洛維金成為兵諫最大獲利者，不僅拿到瓦格納指揮權，紹伊古和參謀總長格拉西莫夫也不敢干涉。蘇洛維金57歲，普里格津62歲，瓦格納指揮官烏特金53歲，俄羅斯氣氛將激烈向右轉。

「鮮血，榮譽，祖國，勇氣！」蔡正元25日在臉書發文表示，這個口號是俄羅斯瓦格納軍團的精神標語，所以瓦格納不是單純的僱傭兵，是具有俄羅斯右翼皇俄派意識形態的體制外軍隊。這就是為什麼普里格津發動「兵諫」，聲望反而更上一層樓。

蔡正元指出，俄媒已經在咬耳朵說，普里格津明年要選總統。普丁和紹伊古想用低廉價錢削藩，強制依紹伊古的條件收編瓦格納，問題是攻佔巴赫穆特後的瓦格納，已具備民族英雄的條件，怎麼可能被普丁和紹伊古低價購併？普里格津當然會漫天要價，普丁和紹伊古就是無法就地還錢。還是白俄羅斯總統盧卡申科上道，一出手調和鼎鼐就給出好價碼，普里格津當然立刻喊敲定。

「但是這場兵諫的最大獲利者，卻是俄軍前線總指揮蘇洛維金。」蔡正元強調，蘇洛維金在第一時間就發言擁護普丁，接著要求和平解決「紛爭」，抹壁兩面光，真的是狠角色。普里格津去白俄羅斯「休假」，不僅瓦格納的指揮權會落在蘇洛維金手上，今後紹伊古和參謀總長格拉西莫夫，也不敢再干涉蘇洛維金橫刀立馬了。現在俄羅斯的氣氛激烈向右轉，俄烏戰爭將開始硬碰硬，看看什麼叫做「鮮血，榮譽，祖國，勇氣」？

蔡正元提到，俄羅斯指揮體系：總統普丁70歲，國防部長紹伊古68歲，參謀總長格拉西莫夫67歲，前線總指揮蘇洛維金57歲，瓦格納老闆普里格津62歲，瓦格納指揮官烏特金53歲。烏特金是俄羅斯特種部隊退役軍官，榮獲四枚俄羅斯勇氣獎章，俄羅斯民族主義者，瓦格納軍團創始人，2014年克里米亞政變的策劃者，瓦格納軍團總指揮。