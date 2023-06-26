喜迎暑假到來！位於台北市南港區中國信託金融園區的中國信託文薈館將於7月1日起至10月1日止推出「理財童話村—生活中的財商教育」特展，以繪本風格搭配Q版人物及翠綠大草皮背景，讓大、小朋友彷彿置身森林，淺顯易懂的圖文可使參觀者了解生活中經常接觸到的金融議題，免費開放參觀並提供團體導覽預約服務，邀請親子共遊走入理財童話村，扎根金融知識及素養。

「理財童話村—生活中的財商教育」特展以五位森林村民因突發事故造成財務困境，繼而探討日常可能遇到的金融問題為設計主軸，規劃「存款與緊急預備金、錢從哪裡來？認識金融機構」、「目標儲蓄與消費、需要與想要、記帳」、「支付方式、投資理財與風險」、「比價節流、借貸、斜槓開源」、「生活中必要的保險」等五大主題專區，展出生活中必備的金融觀念；更安排6場戲劇導覽，劇團演員互動演出故事情節，民眾可化身理財童話村中的角色，獻出妙計為村民解決財務危機，只要完成闖關學習單就送特展限定便利貼，還有機會抽商品卡及Switch等大獎。

中國信託文薈館「理財童話村—生活中的財商教育」特展將於7月1日登場，邀請親子共遊走入理財童話村，扎根金融知識及素養。(中信銀行提供)

特展期間的週末則是搭配專為親子量身設計的8場理財講座、DIY手作課及魔術秀等活動，滿足大、小朋友的期待。親子講座講者陣容強大，包括Podcast精算媽咪珊迪兔、理財作家江季芸博士、富媽媽十方、理財力教練黃子欣、新北市國小社會領域輔導團員甘文淵、文林銀行創辦人賴皓韋等超強講師，分享幫助孩子養成正確金錢觀念的密技；DIY手作課程讓小朋友動手做出創意滾動硬幣存錢筒、魔術秀融入鈔票知識，可以於玩中學、學中玩；文薈館內的「愛的放映室」播映台灣金融研訓院製作之金融理財影片，歡迎大、小朋友及各級機關學校踴躍入館參觀。

中國信託文薈館「理財童話村—生活中的財商教育」特展將於7月1日登場，邀請親子共遊走入理財童話村，扎根金融知識及素養。(中信銀行提供)

為推廣理財觀念與知識，中國信託文薈館自2017年起於暑假期間推出寓教於樂的金融教育主題展覽，以專業知識和資源，支援學校教育課程，協助家長幫助孩子養成金融常識。「理財童話村—生活中的財商教育」特展相關活動及報名方式請上「中國信託文薈館CTBC Museum」Facebook粉絲團及官網查詢。