《蜘蛛人：穿越新宇宙》精彩劇照（索尼影業提供）

全球影迷與觀眾盛讚的《蜘蛛人：穿越新宇宙》於6月21日正式在台灣上映，上映五天旋即締造超過4仟5佰萬票房，榮登端午連假全台票房冠軍，成為今年好萊塢動畫電影開片亞軍，僅次於《超級瑪利歐電影版》。

《蜘蛛人：穿越新宇宙》也在上週末再度重返全美票房冠軍寶座，累積票房超越《星際異攻隊3》，拿下北美今年最賣座電影亞軍。目前電影全球總票房突破182億台幣，全世界各地都颳起穿越新宇宙討論熱潮，絕對是今年夏天叫好又叫座、一定要進電影院觀賞的大銀幕鉅作！

《蜘蛛人：穿越新宇宙》在台灣上映短短五天，票房突破4仟5佰萬，五天累積的票房已打破首集《蜘蛛人：新宇宙》的總票房。許多網友留言表示此片是神片、已經進戲院3刷、4刷，「這已經超越動畫了，根本是藝術的結晶」、「神到感動哭的程度，每一幕都很美，瞠目結舌的美術、色彩、運鏡、特性、劇情、連貫性、幽默與感動」，激推這是「動畫史上最強傑作不誇張」，熱烈好評也反映在票房成績。