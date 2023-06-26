《玩命關頭X》由地表最愛家的光頭馮迪索主演。（MyVideo提供）

即將邁入完結的《玩命關頭》系列最新續集《玩命關頭X》上映後，在全球掀起熱議，片中最讓粉絲驚喜之一，是《玩命關頭》女神「吉賽兒」蓋兒加朵（Gal Gadot）登場回歸，也暗示她在下一集中會有重要戲份。

蓋兒加朵近來受訪時，談到回歸《玩命關頭》最開心的不是角色「吉賽兒」奇蹟似死而復生，而是她能夠重返《玩命關頭》大家庭的懷抱，「《玩命關頭》是我成為演員的首部劇情片，是他們給了我機會讓我踏入好萊塢，我永遠感激這一點，他們就像家人一樣，我們一直保持聯繫，他們在我心中佔有特別的一席之地。」她也點出，《玩命關頭》系列擁有龐大的死忠粉絲，是很多作品都無法比擬的，對於她這次驚喜回歸，她感到非常興奮，同時認為是「非常棒的時機」。

另一個令影迷討論的疑問是，「韓哥」姜成鎬在《玩命關頭X》演出接續上一集的一幕時，他的髮型竟從上一集的短髮變成中長髮，出現明顯的「髮型不連戲」狀況。姜成鎬日前在受訪時回應，在《玩命關頭9》時，韓哥是在藏身的狀態，所以剪了短髮讓外型低調，而在演出《玩命關頭X》前，劇組確實有建議他剪短髮來連戲，但他認為在最新一集裡，觀眾想看到一個熟悉的韓哥，包含「零食、酷跑車和長頭髮」這三項標配，他也笑說：「長頭髮就韓哥的超能力，那是他的標誌！」所以他和製作組討論許久，最後同意讓他以招牌長髮造型登場。

《玩命關頭》系列故事核心圍繞在「家人」上，「唐老大」馮迪索戲外也最愛把「家人（Family）」掛在口中，外媒《Screen Rant》就做了個有趣的調查，計算馮迪索到底在《玩命關頭》系列裡講了多少次「家人」，但結果卻令人意外。據外媒統計，《玩命關頭》系列十集裡，總共約提到77次「家人」，其中馮迪索才講了13次，講最多的是在《玩命關頭7》裡4次，而最新的《玩命關頭X》僅講了1次，讓粉絲笑稱馮迪索本人比「唐老大」更懂得「家人價值」。

除了《玩命關頭X》搶先版之外，夯劇電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、《做工的人 電影版》、科幻史詩鉅片續集《阿凡達：水之道》、傑森史塔森主演動作爽片《玩命特攻：武演行動》、李星民與趙震雄鬥智耍狠的犯罪電影《闇黑對決》、改編自《七月與安生》的韓片《靈魂伴侶》、菅田將暉主演的溫情電影《百花》、獲金馬獎影帝后提名的《窄路微塵》、重現「305電視插播事件」的動畫紀錄片《長春事件》、張艾嘉鍍金金馬影后的動人電影《燈火闌珊》、成龍主演動作喜劇《龍馬精神》，都將於7月在MyVideo上架。