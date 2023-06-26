高雄市長陳其邁檢查水錶箱積水檢查。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市長陳其邁感謝里鄰長、志工及全體防疫人員共同努力維護社區環境。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

防疫人員進行消毒作業。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

防疫人員進行清理積水作業。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

岡山區登革熱合約診所。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

茄萣、湖內、田寮、阿蓮、路竹區登革熱合約診所。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄昨日一名住在茄萣區60多歲婦女疑似出現登革熱症狀，今日經中央實驗室PCR檢驗確診，也是高雄市自去年9月以來首例本土病例。上午高雄市長陳其邁視察茄萣區社區登革熱防治，面面俱到，清查所有任何可能積水的地方，連車擋孔洞都不放過。陳其邁表示，小小的寳特瓶蓋就可能孳生3至5隻孑孓，提醒民眾仔細檢查家戶室內外可能積水的地方，積極清除，才能有效避免疫情傳播。

衛生局表示，今年東南亞登革熱疫情嚴峻，除新加坡之外國家通報登革熱是往年的數倍之多；台南市本土登革熱疫情已達58例、擴及北高雄茄萣、湖內、田寮、阿蓮、岡山、路竹等行政區，不論是國際間或鄰近縣市間往來頻仍，極易造成疫情風險擴散。

近期居住於茄萣區、工作於台南市東區60多歲婦女21日出現頭痛、發燒、肌肉痠痛等疑似登革熱症狀，24日經採檢通報NS1快篩陽性，並住院觀察，今日檢體經中央實驗室PCR檢驗，確診登革熱，也是自去年9月以來，再度有高雄本土病例，也是今年高雄首例。

對此，衛生局於25日規畫婦女居住地周邊半徑100公尺強制孳生源檢查及室內壓罐噴藥丶掛蚊燈監測等緊急防治工作。另外對於個案住家周邊查獲花器、水桶、輪胎等積水，已孳生病媒蚊幼蟲，現場依法開單告發，裁罰新台幣1200元以上罰鍰。

今日陳其邁視察茄萣區登革熱防治，並檢查任何有積水的地方，連車擋孔都不放過，陳其邁表示，傳播登革熱的病媒蚊（埃及丶白線斑蚊）孳生於清澈不流動的積水，小小的寳特瓶蓋就可能孳生3至5隻孑孓，提醒民眾仔細檢查家戶室內外可能積水的地方，積極清除，才能有效避免疫情傳播。

衛生局表示，統計截今日，6區累計清除積水容器3991個、列管空屋、空地、儲水菜園、積水地下室共430處，強化通報訪視診所133家，22個市場掛高效能捕蚊燈持續進行病媒監控。提醒市民朋友如有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應立即前往高雄市521家登革熱合約診所( https://gov.tw/146 )就醫並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。茄萣區的民眾可至茄萣區衛生所、茄萣好診所、顏診所、醫生館診所進行登革熱NS1快篩。