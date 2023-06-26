據路透周一的報導，德銀在6月9日的一份簡報中表示，該行在俄烏戰爭爆發之前發行的存託憑證(DRs)股票出現短缺。這些股票一直由在俄羅斯的一家銀行所持有。

德銀將此一短缺歸咎於莫斯科允許投資人將這些存託憑證轉為當地股票，而且轉換過程中並沒有德銀的參與或監督。

德銀是首家重要銀行，其存託憑證的持有人被正式通知，他們可能無法完全獲得所持有的股份。

存託憑證是由一家銀行發行的、代表某外資公司的股票，可以在當地市場交易。但是用存託憑證換取俄羅斯公司的股票，是收回該憑證的第一步。

受影響的股票包括俄羅斯航空、建築公司LSR集團、礦業和鋼鐵公司Mechel。

此前克林姆林宮還接管了臨時控制之下的資產，四月還沒收了兩家歐洲能源公司的俄羅斯子公司。

大多數投資人已經將俄羅斯資產減記為零，但一些投資人仍對資產在未來恢復價值抱有希望。

俄羅斯結算機構表示，股份轉換是根據俄羅斯法律進行。