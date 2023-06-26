據研究報告指出，2022年國人購買機車量年減9.3%，創7年來最低記錄。因此，WeMo為助政府推廣ESG理念，鼓勵國人多響應綠色共享運具，替代購買私有汽機車，來提倡綠色環保愛地球活動。今年WeMo共享機車整體騎乘數更較去年成長近30%。

WeMo為喜迎暑假來臨，並歡慶WeMo PASS訂閱制會員數月月屢創新高，自去年Q3訂閱制服務上線至今，WeMo PASS會員數每月翻倍攀升。公司回饋廣大用戶，舉辦騎WeMo共享機車，即可抽台日來回機票活動，活動期間至9月中。

《航運股》新機＋旅運爆發 長榮航空再招百名地勤
協易機遭列警示股 26日跳空漲停開出
汽機車頻違規 桃園蘆竹上半年舉發2878件
#WeMo #共享機車 #服務 #WeMoPASS #訂閱制