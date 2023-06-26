共享機車服務公司WeMo Scooter(簡稱WeMo)是全台車輛數與市占率皆居冠的共享機車服務品牌，今年WeMo共享機車整體騎乘數年成長近30%。為喜迎暑假來臨，並歡慶WeMo PASS訂閱制會員數月月屢創新高，自去年Q3訂閱制服務上線至今，WeMo PASS會員數每月翻倍攀升。WeMo回饋廣大用戶，祭出抽機票活動。