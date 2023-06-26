經汽車修理廠老闆前來拆解汽車皮帶將小貓救出。（圖／警方提供）

基隆有民眾準備開車出門，發動汽車引擎後竟聽到貓的叫聲，於是打開引擎蓋查看，發現小貓的腳被皮帶夾住，於是向警方求助，最後請修車師傅出馬才將小貓救出。

警方表示，24日12時許，張女（72年次）表示當時於基金一路208巷住家外準備出門，才剛發動汽車，就聽見引擎蓋內不斷發出貓叫聲，便下車查看，才發現有小幼貓受困在引擎皮帶處，但無法自行將小貓救出，求助無門之下只好請求警方協助。

警方獲報到場，發現一隻約手掌大的小貓咪左前腳掌卡在汽車引擎皮帶處，立即與附近熱心民眾協助聯繫汽車修理廠老闆前來拆解汽車皮帶將小貓救出，在旁觀看的民眾看到小貓咪受傷於心不忍，遂立即將受傷的小貓咪送往動物醫院救治、安置。報案人非常感謝警方及熱心民眾的鼎力相助，才可以化解這場驚魂記！

基隆四分局呼籲市民朋友，發動汽車前可先拍打引擎蓋，並檢查車輛四周，避免小動物因遮陽、避雨躲進引擎蓋裡而受困。