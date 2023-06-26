行政院長陳建仁(法務部提供)

法務部長蔡清祥(法務部提供)

法務部26日在國家圖書館舉辦「112年反毒有功人士團體頒獎典禮」，共分為防毒監控組、拒毒預防組、緝毒合作組、毒品戒治組4大組別，共有26位人士與團體獲獎，蔡英文總統、行政院長陳建仁親臨現場頒獎，並對於所有從事毒品防制人員的努力與付出給予高度肯定。

防毒監控組由台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌獲獎，楊長期帶領毒物實驗室團隊，除開發新興毒品分析檢驗技術外，更協助警方辦理多起毒品證物委驗，有助於主管機關新增列管毒品及防毒監控。

拒毒預防組為玉山志工基金會獲獎，該基金會2021年起投入「逆境少年家庭支持方案試辦計畫」，致力推廣反毒教育及兒少保護工作，團隊不辭辛勞深入矯正學校改善輔導諮商空間，關懷輔導曾接觸毒品青少年，同時打造反毒教育行動車，希望能透過此方式落實拒毒意識，將反毒教育向下扎根。

緝毒合作組由基隆地檢署檢察官江柏青獲獎，江偵辦多起轄區販毒案件，致力社區、公眾場所毒品掃蕩，以還民眾純淨生活環境，並不辭辛勞指揮偵辦數起大型漁船、貨櫃的跨國運輸毒品案件，成功查扣大量毒品成品及原料，從源頭有效根絕毒品流入市面危害國人健康，緝毒成效卓越。

在毒品戒治組由社團法人宜蘭縣渡安居女性關懷協會獲獎，該協會長期協助曾接觸毒品女性更生人或受收容人，在面臨人生低潮時提供藥癮者一個安置處所，給予生活照顧及心理輔導，安排課程協助戒癮，同時逐步引導回歸社會，獨立自主工作生活，用愛心經營充滿溫度的中途之家，如家人們陪伴女性藥癮者重建信心。

法務部強調，毒品衍生許多犯罪、社會及家庭問題，影響社會治安及國民健康，更攸關社會國家的發展。面對不斷推陳出新的新興毒品問題，必須透過整合政府各部會以及民間團體的力量，公私協力將反毒工作落實為具體行動，共同攜手前進，讓毒品遠離台灣。

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