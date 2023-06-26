鸚鵡藍和尚迷途逛大街，桃警帶牠沿街找飼主。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

鸚鵡藍和尚迷途逛大街，桃警帶牠沿街找飼主。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

誰家的鳥兒？桃園警察分局埔子派出所昨下午14時30分許，接獲轄區藥妝店員工報案，表示有一隻疑似有人豢養的鸚鵡「藍和尚」飛進店內，請員警到場協助。

鸚鵡藍和尚迷途逛大街 警沿街找飼主

員警賴郁鈞及蔡翔宇前往了解，經檢查發現鸚鵡腳上有戴腳環，於是帶牠前往鳥店，但因無法辨認其腳環號碼，無從尋找飼主，員警帶牠沿街找飼主，可惜仍未果。

員警將牠帶回所內暫時安置，並於臉書張貼公告訊息，希望飼主趕緊與埔子派出所連絡，若飼主未出面認領將通報動保單位後續收容。